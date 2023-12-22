Боец ВСУ назвал причину, по которой он не дает новичкам позывные
Боец Вооруженных сил Украины рассказал, что не дает новобранцам позывные, поскольку они быстро погибают. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Times, передает «РИА Новости».
По данным британской газеты, Киев больше не пытается скрывать факт больших потерь. В частности, один из бойцов ВСУ, находящийся в Харьковской области, в беседе с Times заявил, что перестал давать новобранцам позывные, поскольку большинство из них «долго не живут».
Напомним, что после начала СВО на Украине ввели режим военного положения и всеобщую мобилизацию. Таким образом мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны. На данный момент из-за потерь на Украине повысили призывной возраст до 43 лет, а также стремятся привлекать в армию больше женщин.