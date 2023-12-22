В Верховной Раде назвали победу Украины на поле боя маловероятной

Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью британской газете The Times.

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что у Украины нет оружия, которое могло бы изменить ход боевых действий. По его словам, реалистичные цели для Киева — избежать потери территорий.