Депутат Рады Ивченко: на Украине хотят ввести общую военную подготовку с 17 лет

Власти Украины намерены ввести обязательную всеобщую военную подготовку для граждан с 17 лет, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Его слова передает ТАСС. "С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение", - объявил парламентарий. По информации депутата, в прошлые годы на Украине проводилась подобная допризывная подготовка, в ходе которой молодые мужчины проходили курсы физической подготовки, тренировки по стрельбе и прочее. "Это будет полностью, скажем так, в зоне ответственности министерства обороны", - пояснил Ивченко. Незадолго до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине внесли корректировки в законопроект о мобилизации с учетом критики главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного.