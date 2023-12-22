NYT: РФ завладела инициативой на большей части поля боя на Украине

Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. Такое мнение выразила газета The New York Times.

Как пишет издание, последние продвижения российских войск в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Бахмутом и Марьинкой свидетельствуют о том, что Россия "решительно завладела инициативой" на большей части поля боя на Украине.

The New York Times отмечает, что Россия добивается успехов на поле боя в тяжелый момент для правительства Украины, когда предоставление пакетов военной и финансовой помощи было заблокировано из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", - приводит газета слова заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. - Без американских боеприпасов мы начинаем терять территории, с трудом завоеванные этим летом".