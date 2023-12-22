В России заявили о тотальной гибридной войне Запада

Запад ведет тотальную гибридную войну с Россией, в то время как Москва проводит специальную военную операцию (СВО). Так об участии стран НАТО в украинском конфликте высказался зампред комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру».

«Никто уже не оспаривает прямое включение Запада в украинский конфликт. Более того, Украина является просто инструментом. Я хочу напомнить, что почти до самого начала 2022 года [президент Украины Владимир] Зеленский недоумевал, почему американцы говорят о войне его страны с Россией. Он не был посвящен в планы американской империи. Поэтому нам здесь все понятно», — сказал Климов.

Мы уже два года говорим о тотальной гибридной войне Запада с нами, которая проходит в военном варианте на территории украинского театра военных действий. Идет прямая война. Только они с нами воюют, а мы проводим специальную военную операцию Андрей Климов зампред комитета Совфеда России по международным делам

По мнению сенатора, Запад лукавит, говоря о помощи Украине. Он добавил, что Киев используют в интересах стран НАТО.

«Но если боевой истребитель вылетит с территории, например, Польши и полетит на наши боевые части, на наши системы противовоздушной обороны (ПВО), то это будет расценено как прямая вооруженная агрессия страны НАТО. Они это тоже понимают. Поэтому они и не допускают этого», — заключил Климов.