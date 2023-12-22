Немецкий журналист заявил о сокрытии Киевом правды о ситуации на фронте

Киевские власти замалчивают правду о ситуации на фронте. Об этом заявил замглавреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер по итогам поездки в Киев. Своими впечатлениями от визита на Украину он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, он пробыл на Украине три дня, в течение которых встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных. Проведенное там время, подчеркнул журналист, показало, что заявления украинских чиновников все меньше совпадают с картиной, которая официально преподносится на пресс-конференциях и в интервью, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Те, кто говорил не под запись, очень четко определили основные проблемы: боеприпасы, призывники, усиление российского давления, и, по крайней мере на данный момент, не видят особых шансов для новых попыток наступления [ВСУ]», — написал Ронцхаймер.

Немецкий журналист выразил мнение, что грядущий 2024 год станет решающим, и предупредил, что украинские чиновники должны четко и публично говорить о том, что происходит на фронте, «иначе не поможет ничего».

Ранее в офисе Зеленского признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло ожидаемых результатов. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в Киеве понимают, какие именно коррективы необходимо внести в военную тактику и стратегию для большей эффективности.