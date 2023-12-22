МВД Эстонии: у Украины нет оснований запрашивать нас о выдаче военнообязанных

Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, заявил глава департамента эстонского МВД Янек Мяги. Его слова приводит издание Postimees. "Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", — сказал он. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что планирует мобилизовать уехавших из страны военнообязанных украинцев. Мяги уточнил, что по этому вопросу Украина не обращалась к эстонскому правительству или министерству внутренних дел. Ранее президенты стран Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит между Латвией, Литвой и Эстонией в Таллине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и ряд региональных вопросов.