Байден своим указом велел расширить санкции США против России

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Белого дома.

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Отмечается, что Байден подписал указ, «учитывая продолжающееся использование Российской Федерацией своей военно-промышленной базы для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

В тексте указа речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».