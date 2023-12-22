The Hill: Украина угрожает ЕС нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий

Американская газета The Hill написала, что Украина угрожает европейским странам нашествием устойчивых к антибиотикам "супербактерий". Как говорится в статье, Украина "столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки", которая "остро угрожает" ее вооруженным силам и гражданскому населению и "рискует перекинуться на другие части Европы". Обозреватели издания, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заявили, что на Украине выявлен "тревожный рост" бактерий, устойчивых к антибиотикам. С этой проблемой пытаются справиться госпитали страны. При этом эпидемиологи предупреждают, что "незаметная" угроза может распространиться за пределы Украины в соседние государства, указали журналисты. В публикации также отмечается, что инфекционные заболевания являются "одним из скрытых кошмаров любой войны". "Армия" супербактерий может измотать" как военных, так и мирных жителей, добавляется в материале. До этого сообщалось, что у раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли инфекции, против которых не помогают антибиотики.