Эксперт рассказал об отличиях «Коалиции» от САУ «Мста-С»

«Во-первых, у нее необитаемая башня. Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у "Мсты-С". Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет "Коалиции-СВ" применять тактику кочующей артиллерии, а также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе», — сказал он.