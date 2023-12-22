Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ

С 16 по 22 декабря Вооружённые силы РФ поразили центры подготовки и применения беспилотников, а также пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистов, сообщили в Минобороны России. Было нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, базам горючего, местам хранения боеприпасов, вооружения и техники украинских войск.

Министерство обороны РФ рассказало о действиях Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 16 по 22 декабря.

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За это время было нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Также были поражены центры подготовки и применения БПЛА, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований.

«Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре самолёта (один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25), а также три вертолёта (два Ми-24 и один Ми-8) Воздушных сил Украины. Кроме того, были перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск за неделю отразили 53 атаки украинских войск. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 14, 43, 60, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Синьковка и Ольшана (Харьковская область).

Потери противника составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю, а также отразили 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Шумы, Белогоровка и Марьинка (ДНР).

При этом было нанесено огневое поражение подразделениям 28, 30, 42, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка (ДНР).

Потери противника составили более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Наряду с этим было нанесено поражение скоплениям живой силы 24, 63, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР).

Потери противника убитыми и ранеными составили до 1155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили десять атак противника. Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны возле н. п. Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, отразив шесть атак ВСУ вблизи н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). При этом возле Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки (Запорожская область) нанесено огневое поражение живой силе и технике 33, 65, 116, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады Нацгвардии.

Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Авиация и артиллерия поразили подразделения 36-й и 37-й бригад морской пехоты неподалёку от Тягинки и Белозёрки (Херсонская область).