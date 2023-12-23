Германия поставила Украине три ЗСУ "Гепард" и две машины разминирования

Германия поставила Украине три зенитные самоходные установки "Гепард" и две машины разминирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германское правительство. Основу поставки, кроме трех ЗСУ "Гепард" и двух машин разминирования Wisent, составили десятки тысяч боеприпасов - в первую очередь, 40 мм в количестве 25 тыс. и 2,5 тыс. боеприпасов основного артиллерийского калибра 155 мм. Также в поставку вошли десять разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним. Кроме того, Украина получила несколько грузовиков и две бронемашины. До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что он в пятницу, 22 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил украинскому лидеру о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Киеву.