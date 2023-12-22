Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Киев о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Lenta.ru
Рютте сообщил, что созвонился с президентом Украина Владимиром Зеленским и проинформировал его о решении Амстердама подготовить почти два десятка самолетов американского производства для передачи Вооруженным силам Украины. Вечерняя Москва
"Помимо разрешения на экспорт перед поставкой должен быть соблюден ряд других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - добавил Рютте. ТАСС