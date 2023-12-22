Украинский эксперт сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года

Боеприпасов, имеющихся в наличии у Вооруженных сил Украины, хватит до апреля 2024 года, однако уже сейчас ощущается некоторый их дефицит, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман. RT на русском

По его словам, в соответствии с расчетами "того, что уже передали [Киеву], [хватит] до начала апреля". "Сейчас уменьшается количество артиллерийских обстрелов, потому [что] начинается определенный дефицит", - сказал он. ТАСС