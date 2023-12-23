МО РФ заявило о перехвате шести снарядов HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 36 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.