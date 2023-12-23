В Херсоне раздались мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в центре подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

Ранее "СП" писала, что российская армия за неделю нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.