Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отражена атака беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в Москву. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
© РИА Новости

По его словам, на месте падения обломков дрона, по предварительным информации, разрушений зафиксировано не было, никто не пострадал.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил Собянин.

Также сегодня российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Калужской областью.

22 декабря украинские военные попытались атаковать сразу несколько регионов Российской Федерации при помощи дронов. В Министерстве обороны заявляли, что два беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

В Валуйском городском округе Белгородской области также сбили беспилотник, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Брянской областью. Летательный аппарат сбили примерно в 10 часов утра.

Ранее стали известны подробности о попытке ВСУ атаковать Бердянск.

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