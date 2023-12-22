Российские силы ПВО сбили украинский дрон в Подмосковье

В этот же день Министерство обороны России сообщило, что около 14.00 мск российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт беспилотным летательным аппаратом самолетного типа над территорией Брянской области.

До этого в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все случилось в Валуйском городском округе, где средствами радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное. По его словам, в результате атаки на БПЛА и его падения на землю нет пострадавших и не произошло никаких разрушений.