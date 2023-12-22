СМИ: применение «Абрамсов» может повреждать мозг танкистов

Применение американских танков Abrams может привести к повреждению мозга танкистов, хотя Пентагон считает технику безопасной. Как сообщает газета The New York Times, мнение об опасности этих танков разделяют как независимые эксперты, так и некоторые военнослужащие, которые страдают от последствий черепно-мозговых травм.

Минобороны США оценивает безопасность стрельбы вооружений по порогу взрывобезопасности. Согласно результатам испытаний, на вооружении американских войск есть всего 14 видов оружия, применение которых опасно для здоровья. Танк Abrams не входит в их число.

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В противовес этому газета рассказала историю военного Кристиана Бейера, который проработал на этой технике 23 года. Он был образцовым военнослужащим и получал награды, однако к 38 годам у него стали развиваться симптомы психических расстройств. Американец внезапно потерял сон, стал злым, а однажды даже набросился на жену с ножом.

Родные Бейера стали беспокоиться, что мужчина пострадал от шума танковых выстрелов и попросили командование провести тщательное медицинское обследование. Вместо этого сержанта наказали, понизили в звании, арестовали, а после просто уволили. Бывший военный продолжил выходить из-под контроля: бросил жену с детьми, бесцельно скитался по стране, а в октябре попытался сбить двух людей на машине, из-за чего оказался на скамье подсудимых.

Эксперты считают, что мужчина мог пострадать от слишком мощного звука выстрелов из пушек танка. Со временем они привели к черепно-мозговым травмам, которые вызывают нарушения в работе мозга.

Специалисты отмечают, что порог взрывобезопасности Пентагона является устаревшим, а система оценки изучает влияние на ушные перепонки, нежели на мозг. Как объяснил профессор биомеханики Университета Висконсин-Мэдисон Кристиан Франк, система оборонного ведомства оценивает максимальное давление взрывной волны. Опасным считается все, что превышает четыре фунта на квадратный дюйм. Однако пиковое давление является лишь одним измерением, тогда как взрывные волны являются комплексным феноменом: некоторые из них достигают высокого пика и быстро проходят, тогда как другие с меньшей мощностью могут длиться дольше и производить больше энергии.

Сам Abrams спроектирован так, чтобы герметично закрываться во время стрельбы для защиты находящегося внутри экипажа. Однако на практике танкисты часто держат верхние люки открытыми — из-за этого взрыв разносится эхом по отсеку. В результате звук, который они слышат, составляет 172 децибела, что в 100 раз выше интенсивности звука реактивного двигателя.