Белый дом прокомментировал решение Японии о передаче США ракет для Patriot

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Решение правительства Японии передать США ракеты для противоракетных систем Patriot послужит укреплению безопасности страны и всего Индо-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Мы приветствуем решение правительства Японии о передаче США ракет для противоракетных систем Patriot для пополнения американских запасов", - отметил Салливан. По его словам, "это решение послужит безопасности Японии и миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что ВС США в тесной координации с Силами самообороны (СВ) Японии продолжат располагать убедительными возможностями для сдерживания и ответных мер".

Ранее власти Японии упростили правила экспорта оборонного оборудования, разрешив передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot, производимых по лицензии на японской территории. До настоящего времени Токио мог лишь поставлять в США компоненты оборонного оборудования. Принятые послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.