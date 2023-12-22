Киев уличили в возможной попытке приобрести истребители России

Киев мог попытаться приобрести истребители, поставленные в другие страны Россией или СССР, отметил эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление Украины о срыве Москвой возможности купить самолеты. Lenta.ru

"Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен", - отметил Коротченко. В противном случае, добавил Коротченко, планы "должны быть согласованы с российской стороной". Российская газета