Киев уличили в возможной попытке приобрести истребители России

Киев мог попытаться приобрести истребители, поставленные в другие страны Россией или СССР, отметил эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление Украины о срыве Москвой возможности купить самолеты. Lenta.ru
"Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен", - отметил Коротченко. В противном случае, добавил Коротченко, планы "должны быть согласованы с российской стороной". Российская газета
Ранее генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявлял, что Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом. По его словам, Киев нашел покупателя за рубежом, после чего письмо о соглашении «попало в руки россиян». News.ru