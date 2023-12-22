Эксперт объяснил попытки ВСУ ударить по территории России дронами

«Противник ищет бреши. Идет постоянное совершенствование, ВСУ пытаются нащупать наши слабые места, чтоб наносить хоть какой-то ущерб, который может иметь даже не реальное, а психологическое значение. Это делается для того, чтобы поднять боевой дух в стране. Сейчас там раздрай между военным и политическим руководством, в армии тоже начинают доминировать упаднические настроения», — сказал Кнутов.