Фигурант дела об убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ

"Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления, а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления", - сообщили в пресс-службе.