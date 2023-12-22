Доставку дронами воды на позиции РФ показали  на видео

Минобороны РФ опубликовало видео необычного применения ударных квадрокоптеров, оборудованных устройствами для прицельного сброса грузов.

Обычно такие беспилотники используют для нанесения урона противнику путем сброса на него осколочных боеприпасов к подствольному гранатомету, выстрелов РПГ или других бомб.

На сей раз цели и задачи у беспилотников прямо противоположные - поддержка российских военных на позициях. Один из самых дефицитных ресурсов там - питьевая вода. Ее и приносят дроны, сбрасывая бутылки прямо в руки бойцам. Получатели благодарно машут в камеру беспилотника.

Привезти все необходимое на первую линию – задача очень опасная, так как противник внимательно отслеживает перемещения и мгновенно наносит удары по автомобилям, идущим к передовой. В таком случае беспилотник просто незаменим, отметили в военном ведомстве.