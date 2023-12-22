Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России

Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть, заявил немецкому агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ситуация на поле боя «действительно сложная» – линия фронта в течение последних недель не сильно изменилась, у российских военных было время закрепиться, передает ТАСС.

Столтенберг добавил, что ВС России укрепили рубежи обороны, возведя огромные минные поля, окопы и препятствия для танков.

Генсек НАТО признал, что российские линии обороны сложно преодолеть, в том числе из-за отсутствия военно-воздушных сил.