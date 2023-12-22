«Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

Находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину и в скором времени могут принять положительное решение.

Видео дня

Он напомнил, что США уже проводят учения.

По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск Михаил Саакашвили бывший президент Грузии

Мнения о возможности отправки войск НАТО на Украину разделились

По мнению бывшего грузинского лидера, если Североатлантический альянс вмешается в конфликт на Украине, то боевые действия могут закончиться очень быстро. Доказательством существования подобного плана грузинский политик считает поведение американского президента США Джо Байдена во время его визита в Польшу в феврале.

При этом в сентябре экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн допускал, что страны НАТО могут отреагировать на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ввести войска на территорию республики. Макговерн указал, что в США вполне допускают подобный сценарий. По его словам, еще одним вариантом компенсации провала украинской стороны может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных наносить удары на расстоянии 300 километров.

Однако с таким мнением не согласен бывший американский разведчик Скотт Риттер. Страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, считает он.

Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне Скотт Риттер экс-разведчик США

Официальные лица США уже комментировали возможность отправки солдат на Украину

США не намерены направлять свои войска на Украину — об этом неоднократно говорил президент страны Джо Байден. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге еще летом. «Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал он, комментируя слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Североатлантический альянс может принять непосредственное участие в украинском конфликте.

Ранее Расмуссен заявил, что страны НАТО могут захотеть отправить войска на Украину, если члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе. По его словам, если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину.

Ключевой темой саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года должен был стать вопрос членства Украины в НАТО. Страны блока еще раз подтвердили, что продолжат помогать Украине в конфликте с Россией, однако официального приглашения к вступлению в НАТО Украине не сделали.