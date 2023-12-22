Украинский солдат погиб из-за курения на позиции

"Противник в блиндаже постоянно курил, высовываясь из укрытия. Наш снайпер, заметив огонек сигареты, воспользовался этим", - рассказали в добровольческом отряде ДНР "Каскад" .

Курение убивает - на Украине на пачках сигарет не пишут, что ли.

Кстати, ночное курение на позиции - как в нашем случае, - демаскирует вдвойне. Во-первых красная точка огонька хорошо заметна в темноте. Во-вторых, по ночам снайперы в придачу к оптике используют тепловизоры, в которых сигаретный уголек тоже ярко светится. Не хуже, чем летящая в него пуля.