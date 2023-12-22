США восстановят авиабазу, с которой бомбили Японию

Инженерная эскадрилья ВВС США прибыла на остров Тиниан в Тихом океане для восстановления авиабазы Норт-Филд.

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Во время Второй Мировой войны этот аэродром был одной из крупнейших баз США. В частности, он использовался для бомбардировок Японии. Самолеты B-29 Superfortress, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, поднялись отсюда.

После окончания войны ВВС использовали Норт-Филд еще два года, затем оставили авиабазу, перебравшись на остров Гуам на 200 километров южнее. Обширный аэродром с четырьмя взлетно-посадочными полосами зарос джунглями.

"Мы расчистим их до наступления лета", - заявил Nikkei командующий военно-воздушными силами Тихоокеанского региона генерал Кеннет Уилсбах.

Он заметил, что после восстановления это будет "довольно обширный объект". Во время войны авиабаза Норт-Филд могла принять до 265 тяжелых бомбардировщиков B-29.

Восстановление аэродрома генерал объяснил рассредоточением сил, необходимых для сдерживания Китая. Стратегия "гибкого боевого применения" ВВС США подразумевает использование большего числа площадок для размещения авиации, флота и других войск.

"Вы сбиваете прицел противнику. Можете получить несколько попаданий, но сохраните перевес в силах", - объяснил генерал.

Стратегия рассредоточения разработана американскими военными в ответ на появление у КНР баллистических ракет, способных достичь американских военных баз в Тихом океане.