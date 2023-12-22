Названа причина отказа ЕС от участия в операции в Красном море

Испания заблокировала участие ЕС в возглавляемой США операции по созданию безопасного коридора в Красном море и защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов. Об этом пишет газета Confidencial.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в Красном море, на которое приходится более 20% международных контейнерных перевозок и около 10% мировой перевозки нефти, многие компании приняли решение идти в обход опасного района через африканский мыс Доброй Надежды. В общей сложности, грузоперевозчики за последний месяц потеряли уже около $35 млрд.

Соединенные Штаты заявили о начале операции «Страж процветания», в ходе которой вместе с союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к инициативе присоединились более 20 стран.

Однако, по данным Confidencial, Испания заблокировала в ней участие ЕС.

«Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия в ней всей Европы», - говорится в статье.