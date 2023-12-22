Министр Хаккянен: западные страны вступили в новую холодную войну с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен считает, что между Западом и Россией начинается новая "холодная война". Его слова приводит издание Politico. По словам главы ведомства, силы Запада и Украины слишком сильно переоценивают свое влияние. Министр подчеркнул, что у России есть потенциал для ведения военных действий в течение нескольких лет. "Я думаю, что многие западные страны считали, что конфликт является краткосрочной [проблемой]. Но теперь я думаю, что в США и странах НАТО осознают, что это конец последних 30 лет [после распада СССР]. Теперь мы вступаем в своего рода новую "холодную войну", — приводит издание его слова. В военном конфликте на Украине Финляндия выступает на стороне Киева. Недавно минобороны страны сообщило о планах передать Украине военную помощь с техникой стоимостью €106 млн. Позже глава ЦБ Финляндии Рен призвал ЕС выделить Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM) на €80 млрд.