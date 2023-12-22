Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на российский регион

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную Брянскую область, сбив два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Lenta.ru
В ведомстве уточнили, что первые два БПЛА были уничтожены дежурными силами ПВО около 10:00 мск, а вторые - в 11:45 мск. ТАСС
Тем временем, в пятницу утром после ударов киевской армии без света оставались свыше 3 500 домов в Краснояружском районе Белгородской области. Противник повредил линии электропередачи еще ночью. Информация о пострадавших не поступала. Парламентская газета