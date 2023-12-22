Артиллеристы получили новые снаряды для «Гиацинтов» с повышенной дальностью

Почти полцентнера разрушительной силы. Заряжающий досылает очередной снаряд в канал ствола. Едва группа успевает сменить точку съемки между командами «К бою!» и «Выстрел!», как следует очередной залп.

«Новая версия этого года. По своим тактико-техническим характеристикам поражение больше и дальность стрельбы увеличена на несколько километров. Более 30 километров», - заметил заместитель командира взвода с позывным Мамура.

Снарядный голод тут явно не испытывают, чего нельзя сказать об артиллерии ВСУ. Кажется, ее потенциал иссяк вместе с контрнаступлением. Всего за минуту контрбатарейной борьбы расчет 10-тонной пушки «Гиацинт-Б» успевает выпустить пять-шесть снарядов. Противник же на этот раз отмолчался.