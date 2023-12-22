Украина как суверенная нация уже фактически погибла из-за конфликта с Россией, спровоцированного НАТО во главе с США. Об этом высказался бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Lenta.ru

"Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", - написал эксперт на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). Российская газета