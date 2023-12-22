Мэр Горловки Приходько: сброшенный с БПЛА снаряд повредил Свято-Покровский храм

Свято-Покровский храм в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Иван Приходько. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден Свято-Покровский храм", — написал он. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ноябре снаряды украинской армии попали в детский сад, колледж и домовладение. Сообщается, что первый снаряд прилетел в Горловский колледж технологий и сервиса и уничтожил часть крыши здания. Другой украинский боеприпас повредил фасад детского сада N134, взрывная волна выбила окна и двери. Кроме того, ракета ВСУ ударила по частному дому на улице Фрунзе Центрально-Городского района. Советник главы ДНР Ян Гагин в конце ноября утверждал, что ВСУ готовят нападение на ДНР под Горловкой.