В Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал на территорию детского сада
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Кировском районе города снаряд украинских военных попал на территорию детского сада.
«При обстреле Кировского района на территории детского сада №69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление», — написал он в Telegram.
Глава города добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее Кулемзин заявил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района города украинскими военными.