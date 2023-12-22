В Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Кировском районе города снаряд украинских военных попал на территорию детского сада.

«При обстреле Кировского района на территории детского сада №69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление», — написал он в Telegram.

Глава города добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.