Российские бомбардировщики нанесли удар по командному пункту ВСУ

Фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в районе города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Lenta.ru

Отмечается, что удар нанесли фугасными управляемыми бомбами. Такие боеприпасы позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. Газета.Ru

После подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в военном ведомстве. Москва24