Минобороны Украины: мы доберем в ВСУ то количество людей, которое нужно

Несмотря на все трудности, власти Украины намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом сообщает украинское издание New Voice. "Мы все равно доберем то количество [людей в ВСУ], которое нужно", — заявил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк. По его словам, минобороны Украины предлагает жителям страны добровольно, не дожидаясь повестки, вступить в ряды ВСУ с дальнейшим выбором специальностей. Но эти условия не означают, что все добровольцы будут служить в тылу на небоевых должностях, так как украинская армия испытывает большую потребность в военных на линии соприкосновения с противником. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб страны просит о мобилизации еще около 500 тысяч человек. 21 декабря глава минобороны Украины Умеров заявил о планах мобилизовать уехавших за пределы страны украинцев.