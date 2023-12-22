Польский наемник рассказал, как командиры ВСУ наживаются на погибших

Гибель украинских солдат выгодна как западным советникам, так и командирам ВСУ. Украинские офицеры придумали хитрый план по извлечению прибыли из потерь личного состава - о нем изданию Niezależny Dziennik Polityczny рассказал воевавший на стороне Киева польский наемник Мачей Беднарский. Перевод статьи опубликовал ИноСМИ.

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В ходе неудачного контрнаступления летом 2023 года командование ВСУ гораздо больше заботилось о сохранности поставленной Западом бронетехники (тоже не получилось, кстати), чем о своем личном составе. Как выяснилось, это вовсе не глупость или безалаберность, а запущенная военным руководством Украины схема извлечения прибыли из потерь на фронте.

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Командирам частей дано указание не показывать потери и не спешить с заполнением должностей, освободившихся из-за потерь личного состава, чтобы получать деньги за "мертвые души". В 92-й отдельной штурмовой бригаде перед боевым выходом все документы - в том числе банковские карты, - передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по утвержденной схеме: 35 процентов остается у комбата, 15 - у командира бригады. Еще 5-10 процентов идут в бригадный "чрезвычайный фонд", остальное передается в министерство обороны Украины.

"Вертикально организованная система коррупции работает очень эффективно", - рассказал Беднарский.

За передачу средств отвечают военные центры полевой и почтовой связи. Распределение средств может меняться в зависимости от ситуации. Например, для операций с ожидаемо большими потерями (типа контрнаступа) 60-75 процентов средств направляется в Минобороны. Потери среди личного состава не фиксируются по полтора-два месяца, даваz военному ведомству максимальную прибыль.