Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие

Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС недельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, включая женщин, пожилых и больных мужчин. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Собеседник канала не смог сказать, отреагировал ли лидер ХАМАС Яхья Синвар на новое предложение израильских властей.

При этом накануне телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.