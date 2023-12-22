Гендиректор «Украинской бронетехники»: Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей Украиной.

В интервью с изданием «Экономическая правда» он рассказал, что Киев нашёл, у кого закупить боевые самолёты, и договорился о покупке. Сделка была подтверждена, однако одно из писем о соглашении якобы попало в руки России.

По словам главы компании, российские дипломаты использовали документ для оказания давления на чиновников страны, которые в итоге отказали Украине и расторгли договор.

«В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», — добавил он.