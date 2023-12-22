Украина не сможет противостоять России на поле боя без помощи США, последняя партия которой ожидается в конце декабря. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению аналитиков, Байден был прав, когда говорил, что отказ Конгресса выделить финансирование для Украины станет "рождественским подарком Путину".

"Это действительно будет отличный подарок от США. Без США в качестве крупнейшего спонсора Украина не сможет долго продержаться", - пишет Sohu.

По мнению китайских журналистов, после передачи Киеву последней партии военной помощи от США Россия начнет готовиться к финальной стадии конфликта. Говоря о возможных сроках, издание предложило следить за ситуацией на Украине в конце декабря.