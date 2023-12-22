Sohu: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу СВО

Украина не сможет противостоять России на поле боя без помощи США, последняя партия которой ожидается в конце декабря. Об этом пишет китайское издание Sohu.

СМИ: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу СВО
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По мнению аналитиков, Байден был прав, когда говорил, что отказ Конгресса выделить финансирование для Украины станет "рождественским подарком Путину".

"Это действительно будет отличный подарок от США. Без США в качестве крупнейшего спонсора Украина не сможет долго продержаться", - пишет Sohu.

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По мнению китайских журналистов, после передачи Киеву последней партии военной помощи от США Россия начнет готовиться к финальной стадии конфликта. Говоря о возможных сроках, издание предложило следить за ситуацией на Украине в конце декабря.

Ранее зависимость Киева от американской помощи признавал и украинский президент Владимир Зеленский. по его словам, без новых поставок из Вашингтона ВСУ будут вынуждены сдать территории российским военным.