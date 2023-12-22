Спецоперация на Украине 22 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 декабря 2023 года.

ВСУ вечером 21 декабря обстреляли Донецк 10 снарядами из «натовской» артиллерии

За вечер 21 декабря украинская армия выпустила по Донецку 10 снарядов калибра 155 миллиметров, который применяется странами Североатлантического альянса, сообщает телеканал «Звезда».

Под обстрел попали два района города. Не уточняется, есть ли пострадавшие и разрушения.

С начала проведения специальной военной операции Киев усилил обстрелы городов ДНР и ЛНР, применяя для этого поставляемую Западом артиллерию.

Российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки отразили 17 атак со стороны противника, сообщает «Лента.ру».

Это произошло на донецком направлении. Вооруженным силам Украины было нанесено поражение в живой силе и технике. Общие потери оцениваются до 210 бойцов.

Кроме того, ВСУ лишились британской самоходной артиллерийской установки AS-90, трех САУ «Акация», двух САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20. Также была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Минобороны сообщило об уничтожении бронеавтомобилей с командирами ВСУ

Две бронемашины с командирами украинских войск уничтожены на купянском направлении, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

На место прибыл российский расчет мобильного 120-миллиметрового миномета.