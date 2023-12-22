МО: "Ураганы" ЗВО уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Как указали в ведомстве, действия артиллеристов координировались при помощи беспилотников, операторы которых фиксировали попадания и уничтожение техники украинских войск. Старший офицер батареи РСЗО с позывным "Кама" назвал ее основными целями пункты временной дислокации. "Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП [боевые машины пехоты], танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", - сказал офицер. 21 декабря Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России уничтожили станции контрбатарейной борьбы американского производства. 20 декабря сообщалось, что российские войска за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. До этого МО РФ сообщило, что авиация сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР.