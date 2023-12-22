NYT: США намерены смягчить ограничения на поставки вооружений Саудовской Аравии

Администрация американского президента Джо Байдена намерена ослабить ограничения на поставки наступательных вооружений в Саудовскую Аравию, которые были введены в 2021 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц в Белом доме. В материале указано, что поводом для такого решения стали переговоры Эр-Рияда с членами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах".

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При этом, по информации журналистов, королевство является одним из крупнейших покупателей оружия производства США. Как отметили авторы публикации, сейчас правительство Саудовской Аравии нацелено на укрепление южной границы страны на случай начала боевых действий. Речь идет о территориях, прилегающих к Йемену. Более того, в частных беседах представители Эр-Рияда говорят о необходимости подготовиться к возможной эскалации ближневосточного конфликта. На этом фоне американские власти планируют ослабить ограничения на экспорт военной техники в королевство, уточнили источники. Однако, согласно данным издания, временный период для смягчения рестрикций пока не определен.