Посол РФ высказался о возможности Британии направить суда в Черное море

«Это дело довольно мутное, и пока малопонятно, что имеется в виду. Можно догадаться, что речь идет о тех гарантиях безопасности, переговоры по которым Киев сейчас ведет с целым рядом стран», — заявил посол.

Келин добавил, что эти гарантии, скорее всего, будут «больше на словах, чем на деле». Он также сослался на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время телемарафона на текущей неделе, в котором прозвучало признание, что в этом вопросе пока отсутствует военная составляющая. Однако даже при желании Лондон едва ли смог бы направить корабли в Черное море, так как Конвенция Монтре не позволит ему это сделать. Посол добавил, что ранее Британия уже предпринимала попытки создать танковую и самолетную коалиции, и это не увенчалось успехом.