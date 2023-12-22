Посол РФ усомнился в возможности Британии направить суда в Черное море

Намерение Лондона создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море серьезно не повлияет на обстановку в регионе, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его мнению, Британия не сможет направить туда корабли из-за позиции Турции, сообщает ТАСС.

Посол РФ высказался о возможности Британии направить суда в Черное море
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«Это дело довольно мутное, и пока малопонятно, что имеется в виду. Можно догадаться, что речь идет о тех гарантиях безопасности, переговоры по которым Киев сейчас ведет с целым рядом стран», — заявил посол.

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Келин добавил, что эти гарантии, скорее всего, будут «больше на словах, чем на деле». Он также сослался на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время телемарафона на текущей неделе, в котором прозвучало признание, что в этом вопросе пока отсутствует военная составляющая. Однако даже при желании Лондон едва ли смог бы направить корабли в Черное море, так как Конвенция Монтре не позволит ему это сделать. Посол добавил, что ранее Британия уже предпринимала попытки создать танковую и самолетную коалиции, и это не увенчалось успехом.

«Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании соответствующих положений Конвенции Монтре», — напомнил он.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания собираются подписать пакт о безопасности «Меморандум понимания» для борьбы с Россией. Целью соглашения является взятие под украинский контроль Черного моря, передал The Telegraph. Согласно официальным данным, Лондон в течение 10 лет обязуется оказывать Киеву финансовую поддержку, а также проведет для него военно-морскую экспертизу.

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