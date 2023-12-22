МО РФ: расчет миномета уничтожил под Купянском два броневика с командирами ВСУ

Российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве рассказали, что разведка обнаружила передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Чтобы поразить цели, были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". "Расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", - заявили в МО РФ. Там добавили, что военные постоянно ведут подобную боевую работу на Купянском направлении. Стоит задача - держать противника в постоянном напряжении. 20 декабря Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. В результате этих действий украинская армия потеряла до 40 военнослужащих. До этого сообщалось, что самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" из группировки войск "Запад" успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.