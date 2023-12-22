Войска РФ начнут готовиться к финальному этапу СВО

Авторы материала обратили внимание на проблемы Украины с получением помощи от западных партнеров. Они напомнили, что к концу 2023 года Вашингтон планирует объявить новый пакет помощи Украине, который станет последним. После этого, по словам экспертов, бойцы РФ начнут готовиться к завершающему этапу СВО.