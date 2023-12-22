Войска РФ начнут готовиться к финальному этапу СВО
Авторы материала обратили внимание на проблемы Украины с получением помощи от западных партнеров. Они напомнили, что к концу 2023 года Вашингтон планирует объявить новый пакет помощи Украине, который станет последним. После этого, по словам экспертов, бойцы РФ начнут готовиться к завершающему этапу СВО.
Обозреватели издания сомневаются в способности солдат ВСУ справиться без помощи Соединенных Штатов. По их словам, американский президент Джо Байден начинает беспокоиться из-за падения рейтинга одобрения в преддверии выборов, что отвлекает его от Украины.
Напомним, что Орбан задал Евросоюзу вопрос о планах принять Украину с освобожденными регионами.