Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны

Подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ группировки войск «Южная», кроме воздушной разведки и уничтожения живой силы и техники ВСУ, доставляют воду, продовольствие, средства связи и боеприпасы нашим бойцам на первой линии обороны. Кадры предоставили в Минобороны России.

© Минобороны России

Этот способ выбирают тогда, когда доставка обычным транспортом имеет высокие риски оказаться под обстрелом артиллерией ВСУ. А в последнее время противник и вовсе начал использовать дроны для атаки автомобильного транспорта.

Оператор дрона подвешивает к "птице" полезный груз, затем из тыла поднимает ее в небо и направляет к заданной точке, где сбрасывает воду, продовольствие и другие средства и боеприпасы.

Один расчет БПЛА за сутки может реализовать десятки подобных вылетов, чтобы оперативно и, не подвергая опасности других бойцов, доставить нашим десантникам на передовой все необходимое.