В Пентагоне указали на выгоду США от помощи Украине

Выделение дополнительных средств на Украину поможет США пополнить собственные запасы оружия. На выгоду для страны Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что американская администрация намерена продолжать поиски возможностей для пополнения запасов вооружения страны. «Мы продолжим делать все необходимое, чтобы наша готовность оставалась на должном уровне», — подчеркнул Райдер.

Представитель американского оборонного ведомства добавил, что у Вашингтона осталось около одного миллиарда долларов на помощь Киеву, после этого у США закончится доступное финансирование для оказания военной помощи. В связи с этим он указал на необходимость поддержки в Конгрессе США по данному вопросу.