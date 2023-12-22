СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве

В нескольких районах Киева в ночь на пятницу прогремели взрывы. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на местные власти и данные от очевидцев.
РБК уточняет, что около полуночи мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал граждан о работе систем ПВО. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Впоследствии Кличко заявил, что в Соломенском и Дарницком районах Киева зафиксированы попадания в здания. По его данным, пострадали два человека.
В свою очередь источники ТАСС сообщили о сильном взрыве в районе аэропорта «Жуляны». Они добавили, что оттуда наблюдается зарево. Также, по их данным, хлопки раздавались в Голосеевском районе.
Ночью в Киеве и столичном регионе была объявлена воздушная тревога. Также сирены включили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.